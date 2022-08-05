Новый седан Toyota Camry не прошел боковой краш-тест IIHS

Сегодня на рынке не так много новых автомобилей среднего размера, но обновленные стандарты краш-тестов от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) показывают, что большинство из них не очень хорошо себя проявляют при боковом столкновении.
В новом испытании на боковой удар используется более тяжелый ударный барьер весом 5 т по сравнению с 4 т в предыдущем испытании. Скорость барьера также составляет до 55 в час по сравнению с 50 км в час, генерируя на 82 процента больше энергии при ударе, чем предыдущий метод. Изменения были внесены после того, как данные реальных столкновений показали более серьезные повреждения, чем ожидалось на основе текущих критериев тестирования. IIHS говорит, что обновленный тест лучше имитирует боковое столкновение с типичным внедорожником.
Honda Accord получил предельную оценку с умеренным вторжением и повышенным риском травм таза и головы в результате аварии. Три автомобиля — Toyota Camry , Nissan Altima и Chevrolet Malibu — получили плохие оценки. IIHS говорит, что вторжение в салон было существенным для Altima и Malibu, а у Camry дела обстоят немного лучше. Но все трое показали умеренный или высокий риск травм головы, шеи или туловища.