У Duster появилась новая версия

Duster больше не продается в России в связи с решением Renault покинуть наш рынок, зато в Европе аналогичная модель, но под маркой Dacia, недавно пережила рестайлинг, а теперь и обзавелась новой коммерческий версией. Несмотря на то что Dacia Duster Commercial внешне выглядит как обычный кроссовер, формально это фургон, и в Великобритании он омологирован как автомобиль категории N1. У такого Duster отсутствует второй ряд сидений, вместо него имеется грузовая площадка.

Фото: © Dacia © Dacia

Коммерческая версия была и у Duster первого поколения, но она отличалась полностью закрытыми задними окнами. В 2018 году европейский кроссовер перешагнул в новую генерацию, а в 2022-м пережил плановое обновление. Теперь новую внешность получил и фургон: на этот раз окна сзади закрывать не стали, а все отличия от стандартного кроссовера сосредоточены в салоне.

Dacia

Объем грузового отсека коммерческого Duster составляет 1623 литра (на 1178 литров больше, чем у стандартной модели), и он отделен от кабины сеткой. Длина багажника достигает 1792 миллиметров, ширина — 1247 миллиметров, а высота — 917 миллиметров. Полезная нагрузка — 503 килограмма.

На британском рынке модель предложат в двух модификациях, передне- и полноприводной. Моноприводному фургону положен 90-сильный бензиновый мотор 1.0 TCe в тандеме с механической коробкой передач либо двигатель 1.3 TCe мощностью на 150 лошадиных сил и вариатор. Полноприводному — 115-сильный дизель.

Цены на коммерческий Dacia Duster начинаются от 13 995 фунтов стерлингов (примерно 1 миллион рублей по нынешнему курсу). Прием заказов уже открыт, а у местных дилеров новинка появится в четвертом квартале этого года.