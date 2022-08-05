В России резко выросло число штрафов с дорожных камер

По итогам первого полугодия 2022 года в России было возбуждено 79,5 тысячи дел против нарушителей ПДД по итогам работы дорожных камер, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Число штрафов выросло по сравнению с тем же периодом 2021 года почти на четверть — на 24,4 процента. За то же время сотрудники остановили только 10,5 тысячи нарушителей — на 7,1 процента меньше, чем год назад.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Всего за полгода россиянам выписали более 88,5 тысячи штрафов, общая сумма которых превышает 61,9 миллиарда рублей. Также было вынесено 280,1 тысячи предупреждений, 150,5 тысячи водителей лишились прав, в 71,4 тысячи случаев применен административный арест. Еще 167 тысяч дел было прекращено.

Россиян стали на чаще ловить в состоянии наркотического опьянения: за полгода было возбуждено 10,3 тысячи таких дел против водителей (+3,7 процента) и 127,7 тысячи — против пассажиров (+4,1 процента). Почти утроилось (до 33,7 тысячи) число дел, в которых фигурируют велосипедисты и другие лица, «участвующие в дорожном движении».