Lada Xray становится раритетом

Сборка Lada Xray, как и других моделей бренда, была приостановлена из-за отсутствия автокомпонентов. После введения санкций АвтоВАЗ взял курс на ускоренное импортозамещение, в котором места кросс-хэтчбеку не нашлось.
АвтоВАЗ выработал последние произведённые кузова Lada Xray - этим объясняется появление модели на конвейере среди ограниченной партии Lada Largus (автомобили выпускаются на одной линии), пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", напоминая, что АвтоВАЗ фактически закрыл проект Xray и возобновлять работу над ним не планирует.
Ранее АвтоВАЗ разослал дилерам указания убрать Lada Xray из списка доступных для тест-драйва автомобилей. При этом модель всё ещё присутствует на официальном сайте Lada.
Высокий хэтчбек дебютировал в феврале 2016 года. В настоящее время рекомендованные розничные цены на Xray начинаются от 1 106 900 рублей, на Xray Cross - от 1 249 900 рублей.