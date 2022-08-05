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3 часа назад

Новости автомира:: Lada Xray становится раритетом. У дилеров остались считанные экземпляры

Российская Газета

Сборка Lada Xray, как и других моделей бренда, была приостановлена из-за отсутствия автокомпонентов. После введения санкций АвтоВАЗ взял курс на ускоренное импортозамещение, в котором места кросс-хэтчбеку не нашлось.

Lada Xray становится раритетом
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

АвтоВАЗ выработал последние произведённые кузова Lada Xray - этим объясняется появление модели на конвейере среди ограниченной партии Lada Largus (автомобили выпускаются на одной линии), пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", напоминая, что АвтоВАЗ фактически закрыл проект Xray и возобновлять работу над ним не планирует.

Ранее АвтоВАЗ разослал дилерам указания убрать Lada Xray из списка доступных для тест-драйва автомобилей. При этом модель всё ещё присутствует на официальном сайте Lada.

Высокий хэтчбек дебютировал в феврале 2016 года. В настоящее время рекомендованные розничные цены на Xray начинаются от 1 106 900 рублей, на Xray Cross - от 1 249 900 рублей.

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