Lada Xray становится раритетом

Сборка Lada Xray, как и других моделей бренда, была приостановлена из-за отсутствия автокомпонентов. После введения санкций АвтоВАЗ взял курс на ускоренное импортозамещение, в котором места кросс-хэтчбеку не нашлось.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

АвтоВАЗ выработал последние произведённые кузова Lada Xray - этим объясняется появление модели на конвейере среди ограниченной партии Lada Largus (автомобили выпускаются на одной линии), пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", напоминая, что АвтоВАЗ фактически закрыл проект Xray и возобновлять работу над ним не планирует.

Ранее АвтоВАЗ разослал дилерам указания убрать Lada Xray из списка доступных для тест-драйва автомобилей. При этом модель всё ещё присутствует на официальном сайте Lada.