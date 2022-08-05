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2 часа назад

На торги выставили санки Porsche из 60-х. Пока за них дают только 300 долларов

Motor.ru

Аукционный дом Bonhams выставил на продажу редкий лот — санки Porsche Junior 'Sport Toboggan' родом из 60-х годов прошлого века, сделанные из стекловолокна. Аксессуар от немецкого производителя спорткаров, который обычно не ассоциируется со снежными приключениями, оценили в 800-1200 долларов (48,2-72,4 тысячи рублей). Однако на данный момент за раритет предлагают только 300 долларов, что равно 18 тысячам рублей.

Фото дня: на торги выставили санки Porsche из 60-х
Фото: Motor.ruMotor.ru

Слово Toboggan («тобогган»), использованное в названии, взято из одного из языков индейцев Северной Америки, в котором обозначало несколько скрепленных между собой досок с загнутым передком.

Длина саней Porsche — почти 100 сантиметров, ширина составляет 30 сантиметров. Тобогган изготовили из выкрашенного в темно-синий формованного стекловолокна и украсили логотипом марки и наклейками. Дополняют его черные ручки по бокам и подушка с клетчатым узором Pepita, который использовался в отделке интерьеров спорткаров Porsche. Особую популярность он приобрел в 70-х годах.

Motor.ru
Motor.ru

К саням прилагается вставленная в рамку статья об их разработке. Отмечается, что их можно использовать как зимой, на снегу, так и летом — в качестве вейкборда.

Porsche предлагает широкую линейку фирменных аксессуаров — от кроссовок до формочек для льда — и нередко выпускает особые предметы в лимитированных тиражах. Так, в апреле Porsche посвятила чемодан спорткару 911: он получил металлический корпус с полноразмерным гербом, а внутренняя часть устлана тканью с тем же мелкоклетчатым паттерном. Выпуск ограничили 911 экземплярами.

Автоновости,Porsche,
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