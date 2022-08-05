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2 часа назад

Новости автомира: опубликован список моделей Ferrari, у которых могут отказать тормоза

Motor.ru

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о масштабном отзыве суперкаров Ferrari: в сервисные центры для проверки и ремонта направлены 23 555 автомобилей. NHTSA уточняет, что речь идет о вероятной утечке тормозной жидкости, что может привести к снижению эффективности торможения или даже полному отказу тормозов, что, в свою очередь, увеличивает риск ДТП. Новый отзыв затрагивает широкий спектр моделей, от 17-летних Ferrari 430 до Roma 2022 года.

У каких моделей Ferrari могут отказать тормоза
Фото: © Ferrari© Ferrari

Владельцев начнут приглашать в сервисные центры уже 24 сентября. В рамках отзывной кампании специалисты проверят и, при необходимости, заменят крышку бачка с тормозной жидкостью, а заодно оценят уровень тормозной жидкости. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет проведен за счет автопроизводителя.

Видео дня

Ниже приведет полный список моделей, которые подлежат отзыву.

Годы выпуска Модель

2005-2009 Ferrari 430

2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti

2009-2017 Ferrari California

2010-2011 Ferrari 612

2012-2016 Ferrari FF

2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta

2013-2015 Ferrari LaFerrari

2015-2017 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TDF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso

2018-2020 Ferrari GTC4 T

2018-2022 Ferrari Portofino

2018-2022 Ferrari 812

2019-2020 Ferrari 488 Pista

2020-2022 Ferrari F8 Spider

2020-2022 Ferrari F8 Tributo

2021-2022 Ferrari Roma

Это уже не первый отзыв Ferrari в 2022 году. В конце мая аналогичный дефект был выявлен у 2222 экземпляров 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, произведенных в период со 2 марта 2010 года по 12 марта 2019 года. Тогда в сервисы пригласили владельцев суперкаров в Китае.

В 2021 году Ferrari предупредила о неисправности всех выпущенных за 10 лет суперкаров 458 и 488 — у них тоже наблюдалась утечка тормозной жидкости. На тот момент автопроизводитель еще не придумал, как устранить дефект, так что владельцам потенциально опасных машин рекомендовали воздержаться от поездок до приглашения на ремонт.

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