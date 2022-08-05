У каких моделей Ferrari могут отказать тормоза

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о масштабном отзыве суперкаров Ferrari: в сервисные центры для проверки и ремонта направлены 23 555 автомобилей. NHTSA уточняет, что речь идет о вероятной утечке тормозной жидкости, что может привести к снижению эффективности торможения или даже полному отказу тормозов, что, в свою очередь, увеличивает риск ДТП. Новый отзыв затрагивает широкий спектр моделей, от 17-летних Ferrari 430 до Roma 2022 года.
Владельцев начнут приглашать в сервисные центры уже 24 сентября. В рамках отзывной кампании специалисты проверят и, при необходимости, заменят крышку бачка с тормозной жидкостью, а заодно оценят уровень тормозной жидкости. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет проведен за счет автопроизводителя.
Ниже приведет полный список моделей, которые подлежат отзыву.
Годы выпуска Модель
2005-2009 Ferrari 430
2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti
2009-2017 Ferrari California
2010-2011 Ferrari 612
2012-2016 Ferrari FF
2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta
2013-2015 Ferrari LaFerrari
2015-2017 Ferrari California T
2016 Ferrari F60 America
2017 Ferrari F12 TDF
2017 Ferrari LaFerrari Aperta
2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso
2018-2020 Ferrari GTC4 T
2018-2022 Ferrari Portofino
2018-2022 Ferrari 812
2019-2020 Ferrari 488 Pista
2020-2022 Ferrari F8 Spider
2020-2022 Ferrari F8 Tributo
2021-2022 Ferrari Roma
Это уже не первый отзыв Ferrari в 2022 году. В конце мая аналогичный дефект был выявлен у 2222 экземпляров 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, произведенных в период со 2 марта 2010 года по 12 марта 2019 года. Тогда в сервисы пригласили владельцев суперкаров в Китае.
В 2021 году Ferrari предупредила о неисправности всех выпущенных за 10 лет суперкаров 458 и 488 — у них тоже наблюдалась утечка тормозной жидкости. На тот момент автопроизводитель еще не придумал, как устранить дефект, так что владельцам потенциально опасных машин рекомендовали воздержаться от поездок до приглашения на ремонт.