У каких моделей Ferrari могут отказать тормоза

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о масштабном отзыве суперкаров Ferrari: в сервисные центры для проверки и ремонта направлены 23 555 автомобилей. NHTSA уточняет, что речь идет о вероятной утечке тормозной жидкости, что может привести к снижению эффективности торможения или даже полному отказу тормозов, что, в свою очередь, увеличивает риск ДТП. Новый отзыв затрагивает широкий спектр моделей, от 17-летних Ferrari 430 до Roma 2022 года.

Фото: © Ferrari © Ferrari

Владельцев начнут приглашать в сервисные центры уже 24 сентября. В рамках отзывной кампании специалисты проверят и, при необходимости, заменят крышку бачка с тормозной жидкостью, а заодно оценят уровень тормозной жидкости. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет проведен за счет автопроизводителя.

Видео дня

Ниже приведет полный список моделей, которые подлежат отзыву.

Годы выпуска Модель

2005-2009 Ferrari 430

2010-2011 Ferrari 612

2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta

2015-2017 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TDF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso

2018-2020 Ferrari GTC4 T

2018-2022 Ferrari 812

2019-2020 Ferrari 488 Pista

2020-2022 Ferrari F8 Spider

2020-2022 Ferrari F8 Tributo

2021-2022 Ferrari Roma

Это уже не первый отзыв Ferrari в 2022 году. В конце мая аналогичный дефект был выявлен у 2222 экземпляров 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, произведенных в период со 2 марта 2010 года по 12 марта 2019 года. Тогда в сервисы пригласили владельцев суперкаров в Китае.