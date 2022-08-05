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1 час назад

Новости автомира: россиянка отсудила у Hyundai 9 млн рублей из-за дребезжащего глушителя

Motor.ru

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с российского представительства Hyundai «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» девять миллионов рублей. Причиной стал иск россиянки Натальи Головастенко, которая жаловалась на дребезжащий глушитель двигателя на Creta, купленной еще в 2016 году. Женщина обнаружила проблему в период действия гарантии, однако адекватного ответа со стороны компании так и не дождалась.

Россиянка отсудила у Hyundai 9 млн рублей
Фото: © Hyundai© Hyundai

Наталья Головастенко приобрела Hyundai Creta в сентябре 2016 года, заплатив за нее 1 209 900 рублей. Гарантия на автомобиль составляла пять лет или 150 тысяч километров пробега с момента передачи ключей 27 октября того же года.

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В августе 2021 года женщина обнаружила дефект: при запуске начинал дребезжать глушитель и загорался соответствующий индикатор. С момента покупки «Креты» прошло почти пять лет, автомобиль наездил 98 287 километров. Однако гарантийные условия все еще соблюдались, и женщина обратилась к дилеру Hyundai, который передал машину для диагностики.

Срок ремонта истек 6 октября 2021 года, но дефект так и не был исправлен. Спустя еще полгода, в марте 2022-го, Головастенко направила претензию, но получила отказ: в компании отметили, что она «не является исполнителем работ по устранению заявленной истцом неисправности», а также не согласовывала с ней сроки ремонта — следовательно, и нарушить их не могла.

Суд же постановил, что дефект производственный, и покупатель имеет право потребовать вернуть деньги за такой товар или заменить его. В результате в пользу истицы была взыскана цена Creta на момент покупки (1 209 900 рублей), разница с ценой на сегодняшний день (1 779 100 рублей), а также убытки по кредиту, неустойки и оплата судебных пошлин. Общая сумма превысила девять миллионов рублей.

Весной владельцы Hyundai и Kia в США подали в суд на производителей из-за чрезмерного расхода масла. По их словам, им приходится постоянно следить за уровнем смазочного материала и доливать его чаще, чем указано в руководстве. Иск затронул 20 моделей обеих марок, выпущенных за последние 13 лет.

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