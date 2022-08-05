Прибыль Toyota рухнула

Toyota Motor Corp отчиталась о результатах первого квартала текущего финансового года, начавшегося в апреле и завершившегося в июне. За три месяца операционная прибыль крупнейшего автопроизводителя рухнула на 42 процента — до 578,66 миллиарда иен (4,3 миллиарда долларов) с 997,4 миллиарда за тот же период 2021 года. Виной тому — затяжная нехватка деталей, подорожавшее сырье, вспышки коронавируса и другие проблемы, вынуждающие сокращать объемы производства.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Масштабы падения превзошли самые пессимистичные прогнозы: аналитики прочили Toyota потерю только 15 процентов прибыли. После объявления результатов квартала стоимость акций компании сократилась на три процента — до 2091 иены (947 рублей) за штуку.

В Toyota отметили, что рост цен на материалы — в основном сталь и алюминий — обошелся компании в 315 миллиардов иен. По прогнозам, общие затраты на сырье по итогам года подскочат на 17 процентов и составят 1,7 триллиона иен.

Однако спрос на автомобили остается стабильно высоким, что дает надежду на выполнение плана по выпуску 9,7 миллиона машин до апреля 2023 года. В компании рассчитывают, что дефицит микроэлектроники будет постепенно сходить на нет, как и проблемы с коронавирусом на заводах, что позволит постепенно наращивать объемы сборки во второй половине финансового года.

В непростом первом квартале Toyota приходилось ежемесячно корректировать производственные планы, сокращая их примерно на 10 процентов. Из-за рваного графика компания не справляется со спросом и вынуждена останавливать прием заказов на новые машины, включая новый Land Cruiser, и даже отменять уже собранные заявки.