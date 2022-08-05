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1 час назад

Прибыль Toyota рухнула почти вдвое из-за дефицита чипов и роста затрат

Motor.ru

Toyota Motor Corp отчиталась о результатах первого квартала текущего финансового года, начавшегося в апреле и завершившегося в июне. За три месяца операционная прибыль крупнейшего автопроизводителя рухнула на 42 процента — до 578,66 миллиарда иен (4,3 миллиарда долларов) с 997,4 миллиарда за тот же период 2021 года. Виной тому — затяжная нехватка деталей, подорожавшее сырье, вспышки коронавируса и другие проблемы, вынуждающие сокращать объемы производства.

Прибыль Toyota рухнула
Фото: Motor.ruMotor.ru

Масштабы падения превзошли самые пессимистичные прогнозы: аналитики прочили Toyota потерю только 15 процентов прибыли. После объявления результатов квартала стоимость акций компании сократилась на три процента — до 2091 иены (947 рублей) за штуку.

В Toyota отметили, что рост цен на материалы — в основном сталь и алюминий — обошелся компании в 315 миллиардов иен. По прогнозам, общие затраты на сырье по итогам года подскочат на 17 процентов и составят 1,7 триллиона иен.

Однако спрос на автомобили остается стабильно высоким, что дает надежду на выполнение плана по выпуску 9,7 миллиона машин до апреля 2023 года. В компании рассчитывают, что дефицит микроэлектроники будет постепенно сходить на нет, как и проблемы с коронавирусом на заводах, что позволит постепенно наращивать объемы сборки во второй половине финансового года.

В непростом первом квартале Toyota приходилось ежемесячно корректировать производственные планы, сокращая их примерно на 10 процентов. Из-за рваного графика компания не справляется со спросом и вынуждена останавливать прием заказов на новые машины, включая новый Land Cruiser, и даже отменять уже собранные заявки.

Немало у производителя и других проблем: электрокар Toyota bZ4X пришлось отзывать почти сразу после выпуска, а его «дочке» Hino Motors грозит новый «дизельгейт».

Автоновости,Toyota,Toyota Motors,
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