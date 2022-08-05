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3 часа назад

Новости автомира: у Aurus Arsenal появился китайский конкурент

Motor.ru

Компания Hongqi («Хунци», или «Красное знамя», входит в концерн FAW) готовится к выходу на российский рынок уже в этом году, но не забывает и про родной Китай — уже в августе на местный рынок выйдет роскошный минивэн, который вполне мог бы составить конкуренцию Aurus Arsenal, сопровождающему правительственные кортежи в России. AutoHome публикует первые подробности о модели и фотографии — судя о всему, на местном рынке новинка получит индекс HQ9.

У Aurus Arsenal появился китайский конкурент: новые подробности
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

HQ9, как и прочие модели Hongqi, получил огромную радиаторную решетку с вертикальными ламелями, панорамную крышу, задние фонари необычного дизайна, которые соединены светодиодной полосой, и даже небольшой спойлер. В салоне установлен «парящий» планшет мультимедийной системы, цифровая панель приборов, обивка выполнена из кожи, а кресла разделены широким тоннелем с нишей за сдвижной шторкой.

Autohome.com.cn / Hongqi HQ9

Китайские СМИ прочат минивэну 2,0-литровую бензиновую «турбочетверку», которая уже устанавливается на седан Hongqi H9. Однако если на H9 он выдает 252 лошадиные силы, то для новой модели подготовят более мощный вариант. Пару двигателю составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Hongqi HQ9 впервые был анонсирован еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что он станет частью линейки Q, но китайские журналисты предположили, что новинку назовут HM9. С большей долей вероятности, в индексе все же будет присутствовать литера Q. Учитывая родство с седаном H9, вариант HQ9 выглядит вполне логичным.

Автоновости,FAW,
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