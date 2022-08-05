У Aurus Arsenal появился китайский конкурент: новые подробности

Компания Hongqi («Хунци», или «Красное знамя», входит в концерн FAW) готовится к выходу на российский рынок уже в этом году, но не забывает и про родной Китай — уже в августе на местный рынок выйдет роскошный минивэн, который вполне мог бы составить конкуренцию Aurus Arsenal, сопровождающему правительственные кортежи в России. AutoHome публикует первые подробности о модели и фотографии — судя о всему, на местном рынке новинка получит индекс HQ9.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

HQ9, как и прочие модели Hongqi, получил огромную радиаторную решетку с вертикальными ламелями, панорамную крышу, задние фонари необычного дизайна, которые соединены светодиодной полосой, и даже небольшой спойлер. В салоне установлен «парящий» планшет мультимедийной системы, цифровая панель приборов, обивка выполнена из кожи, а кресла разделены широким тоннелем с нишей за сдвижной шторкой.

Autohome.com.cn / Hongqi HQ9

Китайские СМИ прочат минивэну 2,0-литровую бензиновую «турбочетверку», которая уже устанавливается на седан Hongqi H9. Однако если на H9 он выдает 252 лошадиные силы, то для новой модели подготовят более мощный вариант. Пару двигателю составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.