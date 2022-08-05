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2 часа назад

Новости автомира: число жертв дефектных подушек безопасности Takata выросло до 29

Газета.Ru

Водитель автомобиля Ford Ranger погиб в ДТП в американском штате Флорида из-за некорректно сработавшей подушки безопасности. Об этом сообщает Associated Press. Это 29-й смертельный случай в мире и 20-й в США, вызванный дефектными подушками японской фирмы Takata.

Число жертв дефектных подушек Takata выросло до 29
Фото: DepositphotosDepositphotos

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

Что касается водителя Ford Ranger, то он был оповещен о том, что необходимо приехать в сервисный центр для замены бракованной подушки на новую, однако не сделал этого.

Большинство смертельных аварии из-за подушек Takata произошли в США, но также были зафиксированы инциденты в Австралии и Малайзии.

Автоновости,Ford Ranger,Ford,
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