Число жертв дефектных подушек Takata выросло до 29

Водитель автомобиля Ford Ranger погиб в ДТП в американском штате Флорида из-за некорректно сработавшей подушки безопасности. Об этом сообщает Associated Press. Это 29-й смертельный случай в мире и 20-й в США, вызванный дефектными подушками японской фирмы Takata.

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Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

Что касается водителя Ford Ranger, то он был оповещен о том, что необходимо приехать в сервисный центр для замены бракованной подушки на новую, однако не сделал этого.