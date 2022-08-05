Маск объявил о подорожании еще не выпущенного Tesla Cybertruck

Характеристики и стоимость товарной версии электропикапа Tesla Cybertruck будут отличаться от заявленных в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор Tesla Илон Маск в ходе собрания аукционеров Cyber Roundup. С премьеры модели прошло почти два с половиной года, и за это время мир сильно изменился: на автопром повлияли Covid, нехватка чипов, рост цен на сырье и ускорившаяся глобальная инфляция. Все это было «невозможно предвидеть», сказал топ-менеджер.

Фото: © Tesla © Tesla

Цены на Cybetruck были озвучены в конце 2019 года — накануне старта цепочки глобальных событий, изменивших рынок. Тогда бронирование электрокара стоило всего 99 долларов. Полная цена базового вариант с одним мотором на задней оси должна была составить 39,9 тысячи долларов (около 2,4 миллиона рублей), двухмоторного варианта — 49,9 тысячи (три миллиона рублей), а трехмоторного с двумя двигателями на задней оси — 69,9 тысячи (4,2 миллиона рублей).

Если Cybertruck все же выйдет на рынок спустя множество переносов, цена его изменится — разумеется, не в сторону понижения. Однако для тех, кто внимательно следит за продуктом, это сюрпризом не стало: Tesla еще осенью прошлого года убрала с сайта прайс-лист пикапа. Каким будет новый ценник, пока остается только догадываться.

То же касается изменений в характеристиках. В 2019 году в Tesla пообещали разгон с места до 100 километров в час за 6,5-2,9 секунды в зависимости от исполнения и запас хода в «топе» более 800 километров.

С тех пор вокруг Cybertruck было много споров, однако в основном они касались его дизайна, из-за которого модель могла остаться без сертификации в ряде стран. Маск даже заявлял о готовности заменить его более традиционным пикапом, если нестандартная внешность помешает выходу на рынок.