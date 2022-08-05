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2 часа назад

Новости автомира: у российских автомобилистов набирает популярность тонировка «по-ирански»

Никита Бородкин

Среди российских автомобилистов набирает популярность «иранская тонировка». Как сообщает «Автовзгляд», она представляет собой пленку со светопропускаемостью от 5 до 15%, которая скручивается в рулон и прикрепляется к стеклу на несколько присосок.

У российских автомобилистов набирает популярность тонировка «по-ирански»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально они выпускались для грузовиков — если водитель, находясь на стоянке не хотел опускать плотные занавески, он просто мог раскрутить затемненную шторку. Однако в последнее время их стали приобретать владельцы фургонов и минивэнов — ожидая погрузки их можно опустить, а после снова поднять.

Дополнительный спрос на нее появляется в летнее время, поскольку зимой спасаться от жары незачем. Кроме того, в этот август многие отправились в отпуска на своих автомобилях, из-за чего «рулончики» можно заметить на все большем числе машин.

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