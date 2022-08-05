У российских автомобилистов набирает популярность тонировка «по-ирански»

Среди российских автомобилистов набирает популярность «иранская тонировка». Как сообщает «Автовзгляд», она представляет собой пленку со светопропускаемостью от 5 до 15%, которая скручивается в рулон и прикрепляется к стеклу на несколько присосок.

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Первоначально они выпускались для грузовиков — если водитель, находясь на стоянке не хотел опускать плотные занавески, он просто мог раскрутить затемненную шторку. Однако в последнее время их стали приобретать владельцы фургонов и минивэнов — ожидая погрузки их можно опустить, а после снова поднять.