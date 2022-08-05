BMW выпустила прощальную версию i3

BMW выпустила особую версию своего первого серийного электрокара — хэтчбека i3. Это уже второй «прощальный» вариант, представленный с момента объявления о прекращении производства модели, которая выпускалась восемь лет и продавалась в более чем 70 странах мира. Тираж спецверсии, отличающейся особой расцветкой кузова и колес, составил 18 экземпляров, и все они заступят на службу в одну из каршеринговых фирм Мюнхена.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Все 18 хэтчбеков выкрасили в золотистый оттенок Galvanic Gold, который контрастирует с черным глянцем капота, крыши и задней двери. Также такому i3 достались глянцево-черные колесные диски. В остальном автомобили ничем не отличаются от стандартных.

По данным тематического сайта Bimmer Today, золотистые i3 пополнят парк каршеринговой фирмы CarVia в Мюнхене. Любой из них можно будет взять в аренду за 40 евро за сутки, что по сегодняшнему курсу равно около 2,5 тысячи рублей.

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BMW уже прощалась с i3: в начале июля в Лейпциге собрали лимитированную версию Home Run Edition, ограниченную 10 экземплярами. Она получила разработанные специально для нее оттенки кузова — серый Frozen Dark Grey и красный Frozen Red II — а также 20-дюймовые легкосплавные диски, стеклянную крышу, адаптивные фары и салон из натуральной кожи.