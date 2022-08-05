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1 час назад

Новости автомира: число жертв ДТП с электросамокатами в России выросло вдвое

Никита Бородкин

Шесть человек погибли за первую половину 2022 года в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамкаты. Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число жертв ДТП с электросамокатами в России выросло вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за первые шесть месяцев в России зарегистрировали 370 инцидентов с участием СИМ, тогда как за первую половину 2021 года — лишь 135. Выросло и число пострадавших — со 138 до 382. Большая часть ДТП приходится на Москву и Санкт-Петербург — 94 и 57 случаев.

В большинстве аварий приняли участие маломощные электросамокаты, для управления которыми не требуются права. Из-за этого 80% аварий зарегистрированы как наезд на пешехода.

Отметим, что пока в ПДД СИМ никак не отображены — пользователи маломощных устройств считаются пешеходами. Мерами по снижению аварийности занимаются сами кикшеринговые сервисы, в том числе ограничивая скорость или запрещая использовать устройства вдвоем. Кроме того, скорость передвижения дополнительно снижают на тротуарах и в парках.

Автоновости,МВД России,
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