Число жертв ДТП с электросамокатами в России выросло вдвое

Шесть человек погибли за первую половину 2022 года в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамкаты. Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за первые шесть месяцев в России зарегистрировали 370 инцидентов с участием СИМ, тогда как за первую половину 2021 года — лишь 135. Выросло и число пострадавших — со 138 до 382. Большая часть ДТП приходится на Москву и Санкт-Петербург — 94 и 57 случаев.
В большинстве аварий приняли участие маломощные электросамокаты, для управления которыми не требуются права. Из-за этого 80% аварий зарегистрированы как наезд на пешехода.
Отметим, что пока в ПДД СИМ никак не отображены — пользователи маломощных устройств считаются пешеходами. Мерами по снижению аварийности занимаются сами кикшеринговые сервисы, в том числе ограничивая скорость или запрещая использовать устройства вдвоем. Кроме того, скорость передвижения дополнительно снижают на тротуарах и в парках.