Россияне перестали покупать премиальные автомобили

В прошлом месяце россияне купили 1 400 новых автомобилей премиальных марок. Как сообщает агентство "Автостат", это всего лишь 4% от общего объема рынка легковых машин (в последние годы было 9-10%). Не исключено, что в ближайшие месяцы этот показатель и дальше будет снижаться.

Аналитики отмечают, что премиум-сегмент падает сильнее массового - это уже устойчивый тренд. Например, в июле рынок премиальных автомобилей упал на 90%, а массовых - на 73%.

Если говорить о брендах, то чаще всего россияне покупали Mercedes-Benz. В прошлом месяце наши граждане приобрели 417 новых легковых машин этой марки. Далее идут BMW (223 штуки) и Audi (168 штук). В топ-5 также попали корейский Genesis и американский Jeep.

Накануне стало известно, что автомобильный рынок в России в июле сократился на 74,9 процента или на 96 819 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж достиг 32 412 автомобилей.