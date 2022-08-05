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1 час назад

Новости автомира: россияне перестали покупать премиальные автомобили

Российская Газета

В прошлом месяце россияне купили 1 400 новых автомобилей премиальных марок. Как сообщает агентство "Автостат", это всего лишь 4% от общего объема рынка легковых машин (в последние годы было 9-10%). Не исключено, что в ближайшие месяцы этот показатель и дальше будет снижаться.

Россияне перестали покупать премиальные автомобили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аналитики отмечают, что премиум-сегмент падает сильнее массового - это уже устойчивый тренд. Например, в июле рынок премиальных автомобилей упал на 90%, а массовых - на 73%.

Если говорить о брендах, то чаще всего россияне покупали Mercedes-Benz. В прошлом месяце наши граждане приобрели 417 новых легковых машин этой марки. Далее идут BMW (223 штуки) и Audi (168 штук). В топ-5 также попали корейский Genesis и американский Jeep.

Накануне стало известно, что автомобильный рынок в России в июле сократился на 74,9 процента или на 96 819 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж достиг 32 412 автомобилей.

Среди самых популярных массовых моделей оказались Lada Granta, Lada Vesta и Hyundai Creta. А в сегменте SUV лидеры следующие: Hyundai Creta, Haval Jolion, Geely Coolray.

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