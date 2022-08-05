Канадская Magna предложила сотрудникам из России уволиться

Сотрудникам петербургского завода по производству автозапчастей «Питерформ», владельцем которого является канадская Magna International, предложили добровольно уволиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова персонала. Просьбу объяснили растущими убытками из-за простоя.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Wolfgang Rattay / Reuters

Кроме того, «Питерформ» в скором времени планирует сокращение штата, о чем руководство уведомило работников. Сейчас на заводе в Каменке, выпускающем комплектующие для Hyundai, занято около 500 человек. Предприятие простаивает с начала марта.

Глава компании Роман Ган не подтвердил информацию о предложениях уволиться и отказался от комментариев. В комитете по труду и занятости населения Петербурга также заявили, что предприятие не сообщало о планах урезать штат.

Хотя канадская Magna пока не собирается покидать российский рынок, из-за отсутствия операционной деятельности ей приходится активно сокращать расходы, большую часть которых составляет фонд оплаты труда. Ранее в отчете за второй квартал и первое полугодие 2022 года концерн заявил, что возобновит выпуск комплектующих не раньше 2024-го. Эксперты считают, что вскоре компания все же уйдет из России, продав производственные мощности одному из партнеров.

В России Magna ведет производство на шести площадках, из них две крупных в Петербурге — в Каменке и Шушарах. Предприятия создали для обеспечения комплектующими автомобилестроительных кластеров, располагающихся в регионах страны. Всего у компании 2 тысячи сотрудников в России.