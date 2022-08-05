Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
21 минуту назад

Новости автомира: до Луны и обратно. На свалке нашли Honda Accord с огромным пробегом

Motor.ru

В Сети опубликовали фотографии, сделанные на автомобильной свалке в американском штате Колорадо. Прогуливаясь по «кладбищу», автор снимков отыскал Honda Accord 1988 года. С первого взгляда машина ничем не примечательна. Особенность транспортного средства заключается в пробеге. За 34 года эксплуатации седан прошел невероятные 826 428 километров. Учитывая, что расстояние от Земли до Луны составляет 384 403 километров, за три с лишним десятилетия Accord добрался бы до спутника и вернулся обратно.

До Луны и обратно: на свалке нашли Honda Accord с огромным пробегом
Фото: © Autoblog© Autoblog

По внешнему виду Honda Accord не скажешь, что автомобиль наездил такое количество километров. За исключением пары вмятин и потертостей, кузов машины выглядит довольно презентабельно. В неплохом состоянии сохранился и салон седана, а также моторный отсек.

В комплектацию автомобиля входит магнитола Sony и кондиционер. Под капотом модели находится двухлитровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 109 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия.

Почему довольно неплохо сохранившийся Accord оказался на свалке, не известно. Возможно, бывший владелец седана обменял машину на другую модель в дилерском центре, представители которого не сумели продать машину новому хозяину по причине огромного пробега. Учитывая внешний вид, вдохнуть новую жизнь в автомобиль может новый аккумулятор и техническое обслуживание.

В середине марта новую жизнь вдохнули в 52-летний Plymouth Satellite, который на 40 лет забыли в лесу. Специалистам удалось восстановить технические узлы автомобиля, включая заводской 230-сильный мотор.

Автоновости,Plymouth,Honda Accord,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители