До Луны и обратно: на свалке нашли Honda Accord с огромным пробегом

В Сети опубликовали фотографии, сделанные на автомобильной свалке в американском штате Колорадо. Прогуливаясь по «кладбищу», автор снимков отыскал Honda Accord 1988 года. С первого взгляда машина ничем не примечательна. Особенность транспортного средства заключается в пробеге. За 34 года эксплуатации седан прошел невероятные 826 428 километров. Учитывая, что расстояние от Земли до Луны составляет 384 403 километров, за три с лишним десятилетия Accord добрался бы до спутника и вернулся обратно.

Фото: © Autoblog © Autoblog

По внешнему виду Honda Accord не скажешь, что автомобиль наездил такое количество километров. За исключением пары вмятин и потертостей, кузов машины выглядит довольно презентабельно. В неплохом состоянии сохранился и салон седана, а также моторный отсек.

В комплектацию автомобиля входит магнитола Sony и кондиционер. Под капотом модели находится двухлитровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 109 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия.

Почему довольно неплохо сохранившийся Accord оказался на свалке, не известно. Возможно, бывший владелец седана обменял машину на другую модель в дилерском центре, представители которого не сумели продать машину новому хозяину по причине огромного пробега. Учитывая внешний вид, вдохнуть новую жизнь в автомобиль может новый аккумулятор и техническое обслуживание.