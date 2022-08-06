Автовладельцам готовят новый штраф

Госдума осенью рассмотрит законопроект, в котором предлагается ввести новую методику измерения скорости. Она заключается в том, чтобы измерять среднюю скорость автомобиля, а не мгновенную.

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На участке дороги будут устанавливать две камеры: в начале и в конце. Первая камера будет фиксировать время, когда автомобиль въехал на участок дороги. Вторая – время выезда. В результате простых арифметических расчетов будут определять средняя скорость автомобиля.

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«Схитрить в данном случае не получится: приборы фиксируют скорость на въезде и выезде в автоматическом режиме», – отмечает один из соавторов проекта депутат Госдумы Николай Новичков.

Однако нововведение до сих пор не ввели, значит есть сложности. Об этом рассказал замглавы думского комитета по транспорту Рафаэль Марданшин.

«Ситуации на дороге бывают разные: водитель может ехать с превышением, а потом остановиться на минутку, и в среднем получится, что ехал он правильно. Ошибочных протоколов за среднюю скорость было немало», – отмечает Марданшин.

Новый способ измерять скорость не заменит традиционного измерения мгновенной скорости. Также не придется устанавливать новые камеры: вопрос решается дополнительным ПО.

«Применение метода контроля средней скорости не исключает и не заменяет необходимости применения камер контроля мгновенной скорости. Более того, это одни и те же камеры, то есть устанавливать новое оборудование не потребуется, все делается на уровне программного комплекса», – объяснил директор Центра исследований транспортных проблем Константин Трофименко.