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2 часа назад

Новости автомира: Какие автобренды первыми уйдут из России

Елена Прошина

Стали известны модели иномарок, которые скоро исчезнут в России.

Какие автобренды первыми уйдут из России
Фото: ReutersReuters

Первыми уйдут компании, у которых нет собственных заводов и крупных активов в РФ. Так считают эксперты авторынка, пишет «Газета.Ru».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил, что уйдут премиум-бренды: Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Volvo.

«Они уже распродают остатки. Думаю, что Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo наверняка уйдут окончательно», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что «у Infiniti таких планов нет» и «Toyota тоже, скорее всего, останется». Концерн Stellantis (владелец Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat и Opel) также с большой долей вероятности сохранит завод и продажи.

С такой точкой зрения согласен директор «Автостат» Сергей Удалов. Он считает, что Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Porsche не смогут полноценно работать в России.

«Они пока не заявляют о своем уходе, потому что продолжают поддерживать клиентов», - сказал Удалов.

По его словам, в июле продажи отдельных марок упали на 90%, запасы машин практически закончились. На параллельный импорт в больших объемах рассчитывать нельзя из-за ограниченных квот и риска санкций.

Ранее в Ростове бизнесмен наладил параллельный импорт иномарок в обход санкций.

Автоновости,Rover,Land Rover,Lexus,Jaguar,Jeep,Volvo,Toyota,BMW,Fiat,Peugeot,Opel,Citroen,Mercedes-Benz,Porsche,Сергей Удалов,
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