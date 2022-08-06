Тысячи россиян лишились водительских прав по медицинским показаниям

В России за первое полугодие 2022-го более 3,3 тысяч водителей лишились прав по медицинским показаниям. Это на 6% больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

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Российские суды из-за различных заболеваний аннулировали 3 324 водительских удостоверения.

В МВД не стали уточнять, какие болезни стали основанием для вынесения такого решения.

Правительство в июне внесло в Госдуму законопроект, предполагающий обмен информацией между МВД и медучреждениями. Инспекторы, получая сведения о противопоказаниях к вождению, смогут лишать водителей прав. Сейчас информационное взаимодействие между Минздравом и МВД отсутствует.