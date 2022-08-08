Новый Genesis оказался дороже Audi и Lexus

Новый Genesis G90 оказался дороже премиум-седанов Audi A8 и Lexus LS. В США G90 второго поколения оценили в 89,5 тысячи долларов, то есть модель разом подорожала почти на 25 процентов, ведь предшественник стоил от 73,6 тысячи долларов. Флагман Hyundai обойдётся на две тысячи долларов дороже соразмерной Audi A8 L 55 TFSI quattro с аналогичным шестицилиндровым двигателем и полным приводом; разница с Lexus LS 500 AWD составит семь тысяч долларов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На старте продаж Genesis предложит только обычные G90. Доступны две комплектации — «в базе» за 89,5 тысячи долларов есть полный привод, 380-сильный (530 Нм) твин-турбо V6 объёмом 3,5 литра, мультиконтурные кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, а также адаптивная подвеска.

За доплату в 10,3 тысячи долларов покупатель получит более мощную топ-версию с электрическим нагнетателем. Такой Genesis G90 развивает 415 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента, оснащается пневмоподвеской, полноуправляемым шасси, аудиосистемой Bang & Olufsen с 21 динамиком и электродоводчиками дверей.