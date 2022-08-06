Индийские автогиганты готовятся выйти на российский рынок

Индийские автогиганты Mahindra и Tata готовятся выйти на российский рынок. Им предстоит модифицировать кроссоверы и внедорожники для суровых условий России, сообщает портал CarBlogIndia.

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Издание отмечает, что «Индия решила сохранить нейтралитет в украинском кризисе», а Россия признает потенциал индийских компаний.

«Судя по положительной реакции российского правительства, индийским предприятиям могут дать некоторые стимулы для развертывания своего бизнеса. Для Tata и Mahindra это может означать возможность продавать свои автомобили», - пишет портал.

При этом погодные условия в России не похожи на индийские. Температура может колебаться от -10 до -50 градусов, тогда как для Индии привычны температуры от 20 до 50 градусов.

«Низкие температуры потребуют модификаций двигателей, особенно дизельных силовых агрегатов. Они должны быть спроектированы и откалиброваны соответствующим образом», - отмечают эксперты.

Они считают, что в России могут вызвать интерес кроссоверы Tata Punch и Tata Harriet, Mahindra XUV300 и XUV700, внедорожник Thar.

Пока машины индийского автопрома массово не поставляются в РФ. Однако, учитывая их стоимость (Mahindra Thar стоит в 5 раз дешевле Jeep Wrangler), поставки могут начаться в ближайшее время.

Кроме того, Tata Motors принадлежат бренды Jaguar и Land Rover. Это означает, что индийцы могут производить западные модели на заводах в России.