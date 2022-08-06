Уникальный McLaren F1 выставили на торги

Каждый из выпущенных экземпляров суперкара McLaren F1 — модели, которая до сих пор удерживает звание самого быстрого автомобиля в мире с атмосферным двигателем — на вес золота у коллекционеров, но даже среди всех собранных экземпляров McLaren F1 встречаются уникальные. Одно из подобных редких купе — единственное в своем роде за счёт необычных фар — появилось в продаже на торгах аукционного дома RM Sotheby's. Суперкар из коллекции Pinnacle Portfolio будет одним из лотов августовского аукциона в калифорнийском Монтерее.

Фото: © RM Sotheby's © RM Sotheby's

Владелец McLaren F1 через семь месяцев после покупки своего автомобиля 1998 года выпуска заказал у специалистов британской марки его доработку. Джон Стадхольм решил свое купе цвета Magnesium Silver с отделанным черной кожей и алькантарой салоном дополнить деталями High Downforce Kit и 18-дюймовыми дисками, что и установили на суперкар силами подразделения McLaren Special Operations.

К моменту доработки пробег машины составлял чуть больше 7,5 тысячи километров, а сейчас на одометре значится около 26 тысяч километров. Но не превосходное состояние McLaren F1 и не полностью оригинальная комплектация делают автомобиль выдающимся, а его фары.

Суперкар с шасси №059 стал для McLaren тестовым мулом, на котором компания испытывала новые фары. После запуска F1 в производство владельцы начали жаловаться на плохое освещение дороги и для решения этой проблемы британский автопроизводитель установил на одно купе новые фары — они отличаются меньшим размером корпуса и внутренней начинкой от головной оптики родстера BMW Z1.