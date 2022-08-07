Назван самый продаваемый российский автомобиль

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Самой популярной у покупателей в России легковой машиной отечественного производителя в июле этого года стала Lada Granta. Ее приобрели 6525 человек. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте находится Lada Vesta с показателем 2135 автомобилей, на третьем — Largus (738 купленных машин).

Автомобиль Lada XRAY купили 427 раз. Замыкает пятерку самых продаваемых машин внедорожник Lada Niva Travel, его приобрели 379 россиян.

Всего в июле было куплено 10 400 легковых автомобилей Lada.