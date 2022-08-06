Необычный экземпляр редчайшего McLaren Elva появился в продаже

Коллекционный суперкар, начальный тираж которого урезали более чем вдвое — с 399 штук до сначала 249 автомобилей, а потом и вовсе до 149 машин — является желанным для всех поклонников McLaren. Но в итоге кто-то из покупателей McLaren Elva решил расстаться со своим спидстером под серийным №122, особенностью которого стал необычный цвет кузова. В остальном же — это вполне заурядный, насколько применимо это слово к ультрадорогому и редкому автомобилю, суперкар британской марки.

Фото: © Mecum © Mecum

Цвет, который производитель называет Pacific Color Stream, можно описать более понятным термином «хамелеон». Краска сочетает в себе оттенки синего, фиолетового, розового, оранжевого и красного цветов и в итоге окраска автомобиля меняется в зависимости от угла обзора.

Что касается отделки салона, то он выполнен из неокрашенного углепластика и фирменного черного текстиля Ultrafabric. При массе 1198 килограммов Elva — это самый лёгкий серийный автомобиль McLaren, весящий даже меньше, чем гиперкар McLaren Senna.

Спидстер оснащается бензиновым битурбомотором V8 4.0 мощностью 815 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Особенность модели — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом.