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2 часа назад

Новости автомира: Необычный экземпляр редчайшего McLaren Elva появился в продаже

Motor.ru

Коллекционный суперкар, начальный тираж которого урезали более чем вдвое — с 399 штук до сначала 249 автомобилей, а потом и вовсе до 149 машин — является желанным для всех поклонников McLaren. Но в итоге кто-то из покупателей McLaren Elva решил расстаться со своим спидстером под серийным №122, особенностью которого стал необычный цвет кузова. В остальном же — это вполне заурядный, насколько применимо это слово к ультрадорогому и редкому автомобилю, суперкар британской марки.

Необычный экземпляр редчайшего McLaren Elva появился в продаже
Фото: © Mecum© Mecum

Цвет, который производитель называет Pacific Color Stream, можно описать более понятным термином «хамелеон». Краска сочетает в себе оттенки синего, фиолетового, розового, оранжевого и красного цветов и в итоге окраска автомобиля меняется в зависимости от угла обзора.

Что касается отделки салона, то он выполнен из неокрашенного углепластика и фирменного черного текстиля Ultrafabric. При массе 1198 килограммов Elva — это самый лёгкий серийный автомобиль McLaren, весящий даже меньше, чем гиперкар McLaren Senna.

Спидстер оснащается бензиновым битурбомотором V8 4.0 мощностью 815 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Особенность модели — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом.

Стоимость «хамелеон» McLaren Elva не названа, а нового обладателя постараются найти во время аукциона Mecum, который состоится в августе в калифорнийском Монтерее. Новый спидстер, напомним, стоил 1,69 миллиона долларов.

Автоновости,McLaren,
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