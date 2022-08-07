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1 час назад

Кикшеринговый сервис Whoosh замедлит самокаты с двумя пассажирами

Car.ru

Представители сервиса аренды электрических самокатов Whoosh объявили о том, что приступили к тестированию алгоритмов, позволяющих определять электросамокаты с двумя пассажирами.

Whoosh замедлит самокаты с двумя пассажирами
Фото: ТАССТАСС

Согласно мнению разработчиков сервиса, такая езда является довольно опасной. В особенности это касается поездок, осуществляемых с детьми. Электросамокаты данных пользователей собираются принудительно замедлять.

Пока точно непонятно, каким образом действуют алгоритмы, которые были разработаны в Whoosh. По заявлению представителей сервиса, в реальности новая такая технология является более сложной, чем просто осуществление замеров веса пользователей. Она учитывает массу различных параметров, включая также манеру езды автолюбителя.

На создание алгоритмов было потрачено больше года. В настоящее время новые технологии тестируют на нескольких десятках современных электросамокатов. В случае успешных испытаний, эти транспортные средства будут использоваться в парке Whoosh. Согласно мнению разработчиков, только после этого специалисты смогут обоснованно заявить о степени массовости данных поездок.

Пока ещё нет сведений, каким образом будут наказывать пользователей за данное нарушение. Правила сервиса запрещают передвигаться вдвоём на одном электросамокате.

В сервисе отметили, что автоматические штрафы либо остановка самокатов на ходу, являются плохими сценариями, в особенности на начальном этапе. Скорее всего будет снижаться скорость, осуществляться отправка уведомлений и разъяснений пользователям, почему так делать не нужно. При повторном нарушении, скорее всего, будут прибегать к штрафам и блокировке аккаунта.

В завершении стоит отметить, что поздней специалисты Whoosh на основе данных алгоритмов собираются осуществить разработку системы определения наличия детей на электросамокатах, оценку качества покрытия, а также стиля вождения.

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