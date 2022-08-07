В продаже появился «оружейный» Range Rover

В 2014 году британский автопроизводитель роскошных внедорожников Range Rover представил модификацию Holland & Holland, в которой объединили свои навыки специалисты заводского подразделения Special Vehicle Operations (SVO) и оружейной компании Holland & Holland. На тот момент это был самый дорогой вариант модели, а сегодня — это одна из самых редких модификаций автомобиля, но купить её всё-таки можно за счёт появления одного из внедорожников в продаже на онлайн-площадке.

Фото: Cars & Bids Cars & Bids

Выставленный на продажу автомобиль окрашен в эксклюзивный тёмно-зелёный цвет Autobiography Green, который сочетается с отделкой салона кожей оттенков Tan и Espresso. Особенностью внедорожника с удлинённой колёсной базой является содержимое багажника.

Поскольку Holland & Holland специализируется на ружьях, в багажнике размещен обитый кожей кофр для оружия. Дополнительно автомобиль получил декоративные панели из французского ореха, вдохновлённые деревом на прикладах ружей, а салон и кузов украшены вышивкой и гравировками логотипов Holland & Holland.

Технически Range Rover Holland & Holland не отличается от базового варианта Autobiography Black. Конкретный экземпляр оснащён 510-сильным 5-литровым компрессорным V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой.