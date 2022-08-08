LADA Niva получат новый, более мощный двигатель

Согласно сведениям из официального Telegram-канала РОСТЕХ, теперь отечественный автопроизводитель будет оснащать внедорожники Lada Niva новым силовым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил.
Двигатель был разработан отечественной компанией СУПЕР-АВТО. Заказ на мотор сделал сам АвтоВАЗ. На его подготовку эксперты потратили целых 8 лет.
За основу установки был взят стандартный 1,7-литровый двигатель Нивы. При этом его объем увеличили на 83 см3, что дало возможность достичь мощности в 110 лошадиных сил.
Интересно, что первоначально АвтоВАЗ отказался от установки этого двигателя. Поэтому его начала использовать принадлежащая известному российскому производителю компания СП GM. Какое-то время двигатель с увеличенной мощностью применяли на автомобилях Lada Niva, которые созданы специально для скорой помощи. Теперь им могут начать оборудовать и стандартные внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, которые предназначены для массового потребителя.