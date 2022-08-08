Каждый шестой новый автомобиль в России – китайский

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за второй месяц лета в России было продано более пяти тысяч китайских автомобилей (без учета Chery и Exeed, которые перешли на ежеквартальную отчетность). Портал «Китайские автомобили» отмечает, что даже без показателей Chery и ее суббренда получается, что каждый шестой автомобиль, который россияне приобрели в июле, был китайским. Доля машин из КНР в России превысила 15,4 процента.

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Основная масса продаж китайских автомобилей приходится на Chery, Haval, Geely, Changan, FAW и Dongfeng. В числе аутсайдеров рынка – GAC, который лишь в конце июля возобновил поставки автомобилей в страну. Стоит отметить, что минимум два бренда завершили прошлый месяц в плюсе: это Dongfeng, который снова начала продавать легковые автомобили в России в прошлом году, и Changan, который анонсировал новинки для нашего рынка.

В целом же продажи китайских автомобилей в июле сократились на 20,8 процента относительно того же месяца прошлого года. Если рассматривать период с января по июль, то лучшим оказался Haval (13 625 шт., -29 процентов), следом идет Chery (11 147 шт., данные за полгода), а замыкает тройку Geely (9812 шт., -17 процентов).

Так как данные о месячных продажах Chery отсутствуют, основная конкуренция в июле развернулась между Haval Jolion и Geely Coolray. По данным АЕБ, Jolion оказался успешнее и завершил месяц с показателем 1050 проданных экземпляров, в то время как результат Coolray составил 995 машин.