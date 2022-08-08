Стало известно о том, что немецкий концерн Volkswagen приобретет программное и аппаратное обеспечение для автономного вождения у израильской компании Innoviz Technologies в рамках сделки стоимостью 4 миллиарда долларов.

Сделка была заключена с группой технологий CARIAD концерна VW и будет включать такие компоненты, как лазерные лидарные датчики, которые Volkswagen Group будет использовать для своих передовых систем помощи водителю и автоматизированных автомобилей с середины десятилетия.

Сделка означает, что Innoviz теперь имеет перспективный портфель заказов стоимостью 6,6 миллиарда долларов. Одна только эта сделка более чем в 7 раз превышает рыночную оценку компании, которая составляет 500 миллионов долларов.

CARIAD объявил о ряде технических партнерств на период до 2022 года, в том числе с Bosch, Qualcomm и STMicroelectronics. Сам Volkswagen ранее инвестировал 2,6 миллиарда долларов в американский стартап Argo AI в рамках соглашения, по которому европейское подразделение автопроизводителя по самообучению было передано Argo.