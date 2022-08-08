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8 минут назад

Новости автомира: концерн VW купит у израильской компании Innoviz технологии автономного вождения

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что немецкий концерн Volkswagen приобретет программное и аппаратное обеспечение для автономного вождения у израильской компании Innoviz Technologies в рамках сделки стоимостью 4 миллиарда долларов.

Сделка была заключена с группой технологий CARIAD концерна VW и будет включать такие компоненты, как лазерные лидарные датчики, которые Volkswagen Group будет использовать для своих передовых систем помощи водителю и автоматизированных автомобилей с середины десятилетия.

Сделка означает, что Innoviz теперь имеет перспективный портфель заказов стоимостью 6,6 миллиарда долларов. Одна только эта сделка более чем в 7 раз превышает рыночную оценку компании, которая составляет 500 миллионов долларов.

CARIAD объявил о ряде технических партнерств на период до 2022 года, в том числе с Bosch, Qualcomm и STMicroelectronics. Сам Volkswagen ранее инвестировал 2,6 миллиарда долларов в американский стартап Argo AI в рамках соглашения, по которому европейское подразделение автопроизводителя по самообучению было передано Argo.

Технологическая компания утверждает, что ее передовой LiDAR и программное обеспечение для восприятия могут видеть лучше, чем водитель-человек, и снижают вероятность ошибок.

Автоновости,Volkswagen,Qualcomm,VolksWagen,
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