Ford Focus и Fiesta покидают ещё один рынок

Для клиентов из Австралии были отправлены финальные партии Фокуса и Фиесты с прибавкой в виде литер ST. Ожидается, что они покинут модельный ряд бренда к концу текущего года.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Американская компания Ford постепенно отказывается от седанов и хэтчбеков, фокусируясь на самых прибыльных для марки сегментах – пикапах и кроссоверах. Теперь стало известно о том, что в скором времени хот-хэтчи разработки Ford Performance – Focus ST и Fiesta ST – покинут австралийский рынок. Отметим, обычные (не «заряженные») версии указанных моделей здесь не представлены, так что с их уходом местный модельный ряд не досчитается сразу двух «пятидверок».

Видео дня

По словам генерального директора Ford Australia Эндрю Биркича, решение прекратить поставки двух «горячих» хэтчбеков было вызвано проблемами с их производством: речь идёт о нехватке полупроводников. Как отмечает Сarscoops, в ближайшее время местное подразделение собирается рассказать больше о «следующей эре линейки высокопроизводительных автомобилей».

В австралийском подразделении сообщили, что дилеры получат финальные партии Focus ST (40 экземпляров) и Fiesta ST (количество не обозначено), которые разойдутся по поклонникам указанных моделей. После этого хот-хэтчи покинут местный рынок, ожидается, что произойдёт ближе к концу 2022 года. При этом все владельцы указанных автомобилей смогут по-прежнему проходить техническое обслуживание у официальных дилеров, а также в стране не должно быть дефицита запасных деталей.

После ухода ST-версий Focus и Fiesta ассортимент Ford Performance в Австралии ограничится спорткаром Mustang и пикапом Ranger Raptor. Кроме того, здесь представлены три SUV – Puma, Escape и Everest, коммерческие автомобили Transit и Transit Custom, а также «обычный» грузовик Ranger (модель недавно пережила смену генерации, разработка новинки шла в местном подразделении Форд). В середине 2023 года местный модельный ряд будет расширен за счёт полноразмерного пикапа Ford F-150.

Ford представил обновлённую Fiesta в сентябре 2021 года, а посвежевший Focus – месяцем позже, на рынок они вышли в 2022 году. При этом производитель постоянно сталкивался с трудностями из-за нехватки микрочипов. Ранее стало известно о том, что Ford Focus уйдёт из Европы, производство этого автомобиля будет завершено в 2025 году. Старосветские заводы компании модернизируют, чтобы впоследствии наладить здесь выпуск электромобилей.

Как отметили недавно в американском концерне, по плану, к концу 2023 года заводы Ford по всему миру должны выпустить уже 600 тыс. электромобилей, а к концу 2026-го этот показатель вырастет до 2 млн единиц. Отметим, до конца следующего года компания намерена произвести 270 тыс. кроссоверов Mustang Mach-E, 150 тыс. пикапов F-150 Lightning, 150 тыс. микроавтобусов E-Transit. Оставшиеся 30 тыс. машин придутся на новый среднеразмерный кроссовер марки, который предназначен для европейского рынка (пока что не рассекречено даже его имя).