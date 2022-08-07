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1 час назад

Названы самые покупаемые марки автомобилей в России этим летом

Елена Прошина

Эксперты портала «СберАвто» изучили текущие тренды автомобильного рынка. По их данным, россияне в основном приобретали машины на вторичном рынке. В основном, они покупали автомобили марок Kia, Lada и Hyundai. Об этом пишет РИА «Новости».

Названы самые покупаемые марки автомобилей в России этим летом
Фото: KiaKia

Аналитики уточнили, что продажи распределились следующим образом. На первом месте оказались автомобили Kia (12%). Второе место у Hyundai (10%). На третьем оказалась Lada (8%).

По данным аналитиков, наиболее активно транспортные средства приобретали в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми.

Большая часть сделок пришлась на бывшие в употреблении автомобили (94%), подчеркнули в «СберАвто».

Эксперт Сергей Бургазлиев пояснил, что ситуация на автомобильном рынке обусловлена санкциями и проблемами с логистикой. Многие премиум-бренды постепенно, по мере продажи машин, уйдут из России окончательно.

Автоновости,Hyundai,Kia,Lada,
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