Названы самые покупаемые марки автомобилей в России этим летом

Эксперты портала «СберАвто» изучили текущие тренды автомобильного рынка. По их данным, россияне в основном приобретали машины на вторичном рынке. В основном, они покупали автомобили марок Kia, Lada и Hyundai. Об этом пишет РИА «Новости».
Аналитики уточнили, что продажи распределились следующим образом. На первом месте оказались автомобили Kia (12%). Второе место у Hyundai (10%). На третьем оказалась Lada (8%).
По данным аналитиков, наиболее активно транспортные средства приобретали в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми.
Большая часть сделок пришлась на бывшие в употреблении автомобили (94%), подчеркнули в «СберАвто».
Эксперт Сергей Бургазлиев пояснил, что ситуация на автомобильном рынке обусловлена санкциями и проблемами с логистикой. Многие премиум-бренды постепенно, по мере продажи машин, уйдут из России окончательно.