Названы самые покупаемые марки автомобилей в России этим летом

Эксперты портала «СберАвто» изучили текущие тренды автомобильного рынка. По их данным, россияне в основном приобретали машины на вторичном рынке. В основном, они покупали автомобили марок Kia, Lada и Hyundai. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Kia Kia

Аналитики уточнили, что продажи распределились следующим образом. На первом месте оказались автомобили Kia (12%). Второе место у Hyundai (10%). На третьем оказалась Lada (8%).

По данным аналитиков, наиболее активно транспортные средства приобретали в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми.

Большая часть сделок пришлась на бывшие в употреблении автомобили (94%), подчеркнули в «СберАвто».