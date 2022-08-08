Фирма BMW начала продажи упрощенного электромобиля i4. На американском рынке уже принимают предзаказы на заднеприводную модификацию i4 eDrive35 с дефорсированным электромотором и батареей меньшей ёмкости. Цены стартуют с 51,4 тысячи долларов, то есть экономия относительно i4 eDrive40 составит 4,5 тысячи долларов. По потребительским характеристикам компромисс невелик: автономность по циклу WLTP сократилась с 590 до 490 километров.

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Год назад BMW i4 дебютировал в двух модификациях eDrive40 и M50, а теперь гамма расширилась за счёт новой версии с индексом «35». Ёмкость тягового аккумулятора сократилась с 80,7 до 66 киловатт-часов, а отдача единственного электродвигателя в приводе задней оси снижена с 340 до 286 лошадиных сил (крутящий момент уменьшен с 430 до 400 Нм).

Любопытно, что по американской методике измерений время разгона с места до 60 миль в час (96 километров в час) не изменилось и составляет те же 5,8 секунды. По европейскому стандарту потери всё-таки есть: на стартовый рывок 0-100 лифтбек eDrive35 тратит шесть секунд ровно, уступая 0,3 секунды модификации eDrive40.

В остальном «упрощённый» BMW i4 повторяет исходную модель с индексом «40» — есть мультимедиасистема iDrive 8, те же возможности быстрой зарядки, а список базовых опций идентичен.