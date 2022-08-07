G-Power доработал новый Porsche 911 Turbo S

Новый Porsche 911 Turbo S поколения 992 — автомобиль мощный уже в заводском варианте, но для тех, кому мало и этого, многочисленные тюнинг-ателье предлагают свои программы доработки спорткара. Одной из последних вариант повышения мощности немецкого купе представила небезызвестная компания G-Power, которая специализируется на модернизации преимущество автомобилей из Германии. Причём коньком тюнеров является именно увеличение отдачи силовой установки машин, зачастую — довольно существенное.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Детальной информации о доработках нет, но в компании подчёркивают, что после их вмешательства отдача 650-сильного 3,8-литрового оппозитного 6-цилиндрового турбомотора вырастает сразу на 150 лошадиных сил.

Купе от G-Power получает 800-сильный двигатель, но помимо повышения мощности для спорткара предложены фирменные колеса Hurricane RR и Hurricane RS, а также анонсированы аэродинамические детали из углепластика, хотя они пока ещё и не готовы.