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1 час назад

G-Power доработал новый Porsche 911 Turbo S

Motor.ru

Новый Porsche 911 Turbo S поколения 992 — автомобиль мощный уже в заводском варианте, но для тех, кому мало и этого, многочисленные тюнинг-ателье предлагают свои программы доработки спорткара. Одной из последних вариант повышения мощности немецкого купе представила небезызвестная компания G-Power, которая специализируется на модернизации преимущество автомобилей из Германии. Причём коньком тюнеров является именно увеличение отдачи силовой установки машин, зачастую — довольно существенное.

G-Power доработал новый Porsche 911 Turbo S
Фото: Motor.ruMotor.ru

Детальной информации о доработках нет, но в компании подчёркивают, что после их вмешательства отдача 650-сильного 3,8-литрового оппозитного 6-цилиндрового турбомотора вырастает сразу на 150 лошадиных сил.

Купе от G-Power получает 800-сильный двигатель, но помимо повышения мощности для спорткара предложены фирменные колеса Hurricane RR и Hurricane RS, а также анонсированы аэродинамические детали из углепластика, хотя они пока ещё и не готовы.

Нет доработок и для салона, поэтому тем, кто захочет персонализировать свой 911 Turbo S (992), придётся либо запастись терпением, либо обратиться к другим тюнерам.

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