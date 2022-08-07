Польские тюнеры полностью перешили алькантарой салон Ferrari SF90

Польское тюнинг-ателье Carlex Design полностью перешило алькантарой салон Ferrari SF90 Stradale. Специалисты использовали чёрную, красную и серебристую ткань, причём в Carlex Design постарались сохранить наследие Ferrari — тиснение с «гарцующим жеребцом» осталось на спинках кресел и подлокотнике, а на крыше вышит герб итальянской компании. Переосмыслены дверные карты, не оставили без внимания даже нишу позади сидений.

Фото: Carlex Design Carlex Design

В Carlex Design не обошлись без вставок из углеродного волокна, но композитный декор подобран уместно — он украшает руль, подрулевые лепестки, окантовку приборной панели и центральный тоннель. Боковины сидений, часть спинки и передняя панель отделаны кожей, но большая часть интерьера покрыта искусственной замшей. Доминирующий цвет чёрный, но скучным салон не смотрится благодаря обилию красных и серебристых элементов. Полная перешивка заняла три недели.

По традиции Carlex Design не стали вмешиваться в технику суперкара Ferrari. Супергибрид сохранил четырёхмоторную 1000-сильную установку на основе двигателя V8. Полноприводное купе разменивает 100 километров в час за 2,5 секунды, достигает 340 километров в час, но при этом может проехать на электротяге 25 километров.