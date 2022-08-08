Ввоз иномарок в РФ через Владивосток вырос втрое

Владивостокская таможня сообщает о том, что свыше 78 тысяч иномарок были ввезены в Россию с начала года через Владивосток, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».
«78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за семь месяцев 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года произошло увеличение на 33%. Наиболее пиковым по ввозу оказался июль, за месяц было ввезено более 15 тысяч авто. Для сравнения, самым ажиотажным месяцем прошлого года был апрель, тогда за месяц ввезли 10 тысяч машин. В среднем ежедневно во Владивостоке оформляется порядка 600 автомобилей.
В ведомстве уточнили, что в основном ввозили автомобили из Японии, в меньшей степени — из Кореи и Китая.
Из отчета комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса следует, что продажи новых автомобилей в России в июле 2022 года упали на 74,9% или на 96,8 тыс. ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце было реализовано 32,4 тыс. машин.