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1 час назад

Новости автомира: таможня РФ зафиксировала тройное увеличение роста ввоза иномарок через Владивосток

Газета.Ruиещё 3

Владивостокская таможня сообщает о том, что свыше 78 тысяч иномарок были ввезены в Россию с начала года через Владивосток, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

Ввоз иномарок в РФ через Владивосток вырос втрое
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

«78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за семь месяцев 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года произошло увеличение на 33%. Наиболее пиковым по ввозу оказался июль, за месяц было ввезено более 15 тысяч авто. Для сравнения, самым ажиотажным месяцем прошлого года был апрель, тогда за месяц ввезли 10 тысяч машин. В среднем ежедневно во Владивостоке оформляется порядка 600 автомобилей.

В ведомстве уточнили, что в основном ввозили автомобили из Японии, в меньшей степени — из Кореи и Китая.

Из отчета комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса следует, что продажи новых автомобилей в России в июле 2022 года упали на 74,9% или на 96,8 тыс. ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце было реализовано 32,4 тыс. машин.

Автоновости,ФТС России,
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