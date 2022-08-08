Ввоз иномарок в РФ через Владивосток вырос втрое

Владивостокская таможня сообщает о том, что свыше 78 тысяч иномарок были ввезены в Россию с начала года через Владивосток, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

«78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за семь месяцев 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года произошло увеличение на 33%. Наиболее пиковым по ввозу оказался июль, за месяц было ввезено более 15 тысяч авто. Для сравнения, самым ажиотажным месяцем прошлого года был апрель, тогда за месяц ввезли 10 тысяч машин. В среднем ежедневно во Владивостоке оформляется порядка 600 автомобилей.

В ведомстве уточнили, что в основном ввозили автомобили из Японии, в меньшей степени — из Кореи и Китая.