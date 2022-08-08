В июне — июле новый автомобиль, выставленный на продажу через сервис «СберАвто», стоил в среднем 2,3 млн рублей, тогда как в мае — 2,43 млн, сообщили в компании. Таким образом, средняя стоимость без учёта инфляции снизилась на 5,35%. Средний чек на машины с пробегом по итогам 2 летних месяцев составил 1,1 млн рублей, говорится в исследовании. В мае стоимость подержанного авто составляла 1,15 млн рублей, уменьшившись летом на 4,35%.

Самой бюджетной машиной, приобретённой в летние месяцы с помощью сервиса, оказалась подержанная Kia Rio стоимостью 360 000 рублей, а самой дорогой — Range Rover Sport 2020 года выпуска, доставшийся новому владельцу за 6 млн рублей.

В «СберАвто» советуют расширить географию поисков, чтобы сэкономить на покупке авто. Главным образом это касается вторичного рынка.

«При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки», — рекомендует торговая площадка.