Завод ГАЗ возобновил работу после двух недель простоя

Горьковский автомобильный завод возобновил производство в понедельник, 8 августа, после остановки, связанной с плановыми корпоративными каникулами. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗа. Конвейер нижегородской площадки простаивал две недели — с 25 июля по 7 августа. Однако полностью работы остановлены не были: во время каникул рабочие готовили завод к запуску производства «Соболь NN», которому прочили звание самого локализованного коммерческого автомобиля нового поколения в России.

Фото: © ГАЗ © ГАЗ

Во время каникул на заводе также трудились сотрудники, которые устанавливали и налаживали новое оборудование на линиях сварки, а также расширяли производство штампованных деталей. Были усовершенствованы процессы в цехах окраски и сборки.

Кроме этого, пока конвейер простаивал, рабочие проводили плановое сервисное обслуживание, ремонт оборудования и пуско-наладочные работы.

Когда именно стартует сборка «Соболя NN», пока неясно, однако продажи ГАЗ обещал начать в четвертом квартале нынешнего года. Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны, и на старте у них не будет бензинового варианта. В то же время «Соболь» первым может получить турбированный дизельный мотор китайской Foton нижегородского производства.