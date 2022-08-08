Иран предложит России недорогие модели автомобилей

Еще до конца не разрешилась интрига с возрождением бренда "Москвич", как совершенно неожиданно на отечественном авторынке образовался новый игрок - Иран. Глава российского центра "Иранцы за рубежом" сообщил об уже имеющихся договоренностях на сборку машин в нашей стране.

Фото: IKCO Tara / Hamed Malekpour / Tasnim News / wikimedia.org IKCO Tara / Hamed Malekpour / Tasnim News / wikimedia.org

Взаимодействие с китайскими автопроизводителями, похоже, выстраивается сложнее, чем ожидалось, так как они опасаются всевозможных санкций. Потому идет подготовка плана "Б", о чем свидетельствуют утечки из разных источников. Например, стало известно, что Иран готов наладить у нас сборку своих автомобилей, причем под возрожденными российскими брендами "Москвич", "Волга" и "Победа".

Теоретически схема выглядит рабочей, но есть ряд специфических нюансов, так как Иран сам много лет находится под западными санкциями. В Исламской Республике существует ряд автопроизводителей. Обращает на себя внимание в первую очередь Iran Khodro. Он хорошо знаком с российским рынком, поставлял автомобили под названием Samand. В Иране марка занимается не только производством собственных авто, но и сборкой чужих моделей - китайских Haima и Dongfeng, а также французских Peugeot. Но последние, увы, не отличаются современностью - самой молодой французской машиной является кроссовер 2008 образца 2013 года.

Собственный модельный ряд IKCO тоже не впечатляет. Он полностью построен на тех же французских платформах концерна PSA, только конца XX века. Единственная модель, которая в теории могла бы появиться в России, - седан Tara. Это перелицованный Peugeot 301, знакомый нашей стране с 2012 года.