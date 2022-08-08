Россияне начали избавляться от премиальных авто

Россияне начали массово продавать автомобили премиум-марок в возрасте до 5 лет, а также от 6 до 10 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса онлайн-объявлений «Авто.ру». Так, количество объявлений о продаже автомобилей премиального сегмента в возрасте до 5 лет выросло на 66%. При этом количество объявлений о продаже бюджетных моделей выросло всего на 1,6%.