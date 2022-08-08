Россияне начали избавляться от премиальных авто

Россияне начали массово продавать автомобили премиум-марок в возрасте до 5 лет, а также от 6 до 10 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса онлайн-объявлений «Авто.ру». Так, количество объявлений о продаже автомобилей премиального сегмента в возрасте до 5 лет выросло на 66%. При этом количество объявлений о продаже бюджетных моделей выросло всего на 1,6%.
При этом за год стоимость подержанных премиальных автомобилей в возрасте до 5 лет выросли на 57%. Сейчас средняя стоимость таких машин составляет 6,5 млн рублей. Премиум-автомобили в возрасте от 6 до 10 лет подорожали на 37%. Среди самых популярных автомобилей на продажу в возрасте до 5 лет лидируют BMW M5, Mercedes-AMG G-class, BMW 6-series. Также многие россияне хотят продать Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Range Rover, Genesis GV80 и Tesla Model Y, Mercedes-Maybach S-Class, Audi A7, Lexus LX.
В возрасте от 6 до 10 лет достаточно много объявлений о продаже Lexus LS, Jaguar XE, Volvo S80, Mercedes-Benz S-Class, Volvo XC70, Cadillac Escalade и Lexus IS.