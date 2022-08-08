В Москве водителю электросамоката выписали сразу три штрафа

В минувшие выходные московские сотрудники ДПС остановили водителя электросамоката для проверки. В итоге на мужчину составили сразу три протокола об административных нарушениях, а сам электросамокат у него конфисковали и отправили на штрафстоянку. Причем сообщается, что инспекторы планировали составить еще один, четвертый протокол, но всё же решили ограничиться тремя.
Инспекторы остановили владельца электросамоката для проверки, в ходе которой выяснилось, что водитель нарушил сразу три статьи за одну поездку. Один из протоколов составили за управление электросамокатом без водительского удостоверения, второй — за езду без шлема, и третий протокол был составлен за движение по тротуару. Сотрудники ДПС также хотели составить протокол за несоответствие шин технических требованиям, однако всё же решили ограничиться тремя штрафами.
Все дело в том, что на электросамокате установлен двигатель мощностью более 250 ватт, и по действующей редакции ПДД такой транспорт приравнивается к мопедам. Поэтому и требования к водителю были соответствующие: он должен был иметь при себе права категории М и управлять самокатом в шлеме и двигаться только по правому краю дороги.
Этот случай далеко не первый в России. Водителей электросамокатов начали штрафовать за езду без прав еще в июле текущего года. Так, первыми под волну массовых штрафов попали пользователи одного кикшерингового сервиса в Новосибирске: инспекторы ДПС оштрафовали на сумму от 5 до 15 тысяч рублей порядка сотни пользователей сервиса.