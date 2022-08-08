Разработаны регламенты по вскрытию машин при ДТП

Научно исследовательский институт «НАМИ» разработал инструкции, регламентирующие действия спасателей при вскрытии автомобилей на месте ДТП. Об этом пишет «Коммерсант» .

По данным издания, документами описываются возможные повреждения автомобилей при различных авариях и необходимые действия сотрудников МЧС для безопасного вскрытия таких машин. В частности, предусмотрен регламент на случай столкновения, пожара машины, утопления ее в воде — в том числе для электромобилей и машин с водородной силовой установкой.