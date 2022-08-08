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1 час назад

Новости автомира: в России разработаны инструкции по вскрытию автомобилей при аварии

Газета.Ru

Научно исследовательский институт «НАМИ» разработал инструкции, регламентирующие действия спасателей при вскрытии автомобилей на месте ДТП. Об этом пишет «Коммерсант».

Разработаны регламенты по вскрытию машин при ДТП
Фото: МЧС России по Ставропольскому краюМЧС России по Ставропольскому краю

По данным издания, документами описываются возможные повреждения автомобилей при различных авариях и необходимые действия сотрудников МЧС для безопасного вскрытия таких машин. В частности, предусмотрен регламент на случай столкновения, пожара машины, утопления ее в воде — в том числе для электромобилей и машин с водородной силовой установкой.

В частности, предусмотрена специальная маркировка для опасных узлов автомобилей, которую смогут наносить автопроизводители. Условные обозначения предусмотрены для аккумуляторов, топливопроводов, газовых магистралей с высоким давлением. На схемах автомобилей также будут отмечены места, по которым следует разрезать кузов специальным инструментом.

Автоновости,Коммерсант,
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