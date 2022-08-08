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1 час назад

Новости автомира: в России показали похожий на Hummer армейский внедорожник «Стрела»

Южный автомобиль

Военно-промышленная компания совместно с МГТУ имени Баумана показали фотографии армейского внедорожника «Стрела», который очень похож на американский Hummer.

Армейский внедорожник «Стрела» смахивает на Hummer
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

На фотографиях представлен внедорожник «Стрела» образца 2022-2023 модельного года. Пока представлен только предсерийный прототип автомобиля, но в ближайшее время внедорожник «Стрела» может быть запущен в серийное производство.

Южный автомобиль

Внедорожник «Стрела» построен на платформе стандартного автомобиля «ГАЗель». У машины рамная конструкция, форсированный мотор, доработанная подвеска, другая трансмиссия и внешность в стиле американского внедорожника Hummer. Кузов автомобиля бронирован, длина «Стрелы» составляет более пяти метров, а ширина почти 2,5 метра.

Под капотом внедорожника установлен американский дизель Cummins рабочим объемом 2,8 литра и мощностью 157 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Автоновости,Hummer,МГТУ им. Баумана,ВПК,
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