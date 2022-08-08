Армейский внедорожник «Стрела» смахивает на Hummer

Военно-промышленная компания совместно с МГТУ имени Баумана показали фотографии армейского внедорожника «Стрела», который очень похож на американский Hummer.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

На фотографиях представлен внедорожник «Стрела» образца 2022-2023 модельного года. Пока представлен только предсерийный прототип автомобиля, но в ближайшее время внедорожник «Стрела» может быть запущен в серийное производство.

Южный автомобиль

Внедорожник «Стрела» построен на платформе стандартного автомобиля «ГАЗель». У машины рамная конструкция, форсированный мотор, доработанная подвеска, другая трансмиссия и внешность в стиле американского внедорожника Hummer. Кузов автомобиля бронирован, длина «Стрелы» составляет более пяти метров, а ширина почти 2,5 метра.