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1 час назад

Новости автомира: Kia отзывает в России более 105 тысяч автомобилей

Mir24.TV

Компания «Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем изготовителя Kia в России, отзывает 105 405 машин, изготовленных в период с 2013-го по 2018 год с VIN-кодами, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Kia отзывает в России более 105 тысяч автомобилей
Фото: Kia Kia

Отмечается, что автомобили отзываются по причине горения лампы неисправности SRS на панели приборов. По мнению изготовителя, возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех авто обещают провести обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости заменить его.

Все владельцы авто, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить ТС в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.

Автоновости,Kia,Росстандарт,
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