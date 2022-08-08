Kia отзывает в России более 105 тысяч автомобилей

Компания «Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем изготовителя Kia в России, отзывает 105 405 машин, изготовленных в период с 2013-го по 2018 год с VIN-кодами, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Фото: Kia Kia

Отмечается, что автомобили отзываются по причине горения лампы неисправности SRS на панели приборов. По мнению изготовителя, возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех авто обещают провести обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости заменить его.