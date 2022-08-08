Производство кроссовера Hyundai оказалось под угрозой

Компания Hyundai может столкнуться с перебоями в производстве электрического кроссовера Ioniq 5. Модели, которая получила звание «Всемирного автомобиля года», грозят проблемы из-за дефектных чипов от немецкой Infineon Technologies. Как пишет Business Korea, поставщик недавно обнаружил производственную ошибку, которая затронула микроэлектронику, производившуюся с начала апреля по начало июня 2022 года.

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Infineon Technologies — один из крупнейших в мире производителей биполярных силовых транзисторов с изолированным затвором, или IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), разработанных специально для электрокаров. Выяснилось, что два месяца она выпускала непригодные к использованию детали.

Вся партия чипов была изъята у покупателей и отправлена в утиль — то есть Hyundai не выпустит Ioniq 5 с проблемными деталями. Однако из-за образовавшейся дыры в поставках производственный график модели может серьезно пострадать, что особо чувствительно на фоне продолжающейся глобальной нехватки чипов.

За Ioniq 5, ставшим победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY), уже выстроилась очередь. Новых покупателей предупреждают, что ожидание экземпляра электрокросса может растянуться на 12 месяцев и даже больше — все зависит от наличия полупроводников.