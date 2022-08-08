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55 минут назад

Новости автомира: Производство кроссовера Hyundai оказалось под угрозой из-за дефектных чипов

Motor.ru

Компания Hyundai может столкнуться с перебоями в производстве электрического кроссовера Ioniq 5. Модели, которая получила звание «Всемирного автомобиля года», грозят проблемы из-за дефектных чипов от немецкой Infineon Technologies. Как пишет Business Korea, поставщик недавно обнаружил производственную ошибку, которая затронула микроэлектронику, производившуюся с начала апреля по начало июня 2022 года.

Производство кроссовера Hyundai оказалось под угрозой
Фото: Motor.ruMotor.ru

Infineon Technologies — один из крупнейших в мире производителей биполярных силовых транзисторов с изолированным затвором, или IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), разработанных специально для электрокаров. Выяснилось, что два месяца она выпускала непригодные к использованию детали.

Вся партия чипов была изъята у покупателей и отправлена в утиль — то есть Hyundai не выпустит Ioniq 5 с проблемными деталями. Однако из-за образовавшейся дыры в поставках производственный график модели может серьезно пострадать, что особо чувствительно на фоне продолжающейся глобальной нехватки чипов.

За Ioniq 5, ставшим победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY), уже выстроилась очередь. Новых покупателей предупреждают, что ожидание экземпляра электрокросса может растянуться на 12 месяцев и даже больше — все зависит от наличия полупроводников.

Помочь предотвратить серьезные сбои может договор с другим поставщиком — европейской микроэлектронной фирмой STMicroelectronics. Однако, как говорят эксперты, проблем с производством Hyundai уже не избежать. Кроме того, пока окончательно неясно, удастся ли компаниям подписать соглашение.

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