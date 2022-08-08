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2 часа назад

Новости автомира: названы самые дешевые в обслуживании Lada Vesta

Motor.ru

Эксперты автомобильного рынка проанализировали стоимость технического обслуживания самого популярного на российском рынке автомобиля — Lada Vesta, и выяснили, какие версии флагмана АвтоВАЗа обслуживать дешевле всего, а за какие придется отдать внушительную сумму в сервисе. Больше всего на стоимость обслуживания влияет силовой агрегат: при грамотном выборе двигателя, владелец может сэкономить около 30 процентов на сервисном обслуживании.

Самые дешевые и самые дорогие: как обслужить Lada Vesta
Фото: © АвтоГЕРМЕС© АвтоГЕРМЕС

За основу исследования эксперты взяли максимальные рекомендованные цены на обслуживание модели и посчитали итоговую сумму за шесть поездок в сервис на плановое обслуживание. В итоге оказалось, что дешевле всего содержать версии с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. «Спортивная» версия со 145-сильным мотором 1,8 литра оказалась дороже в обслуживании всего на три процента.

А вот Vesta с двигателем Renault объемом 1,6 литра и мощностью 113 сил вкупе с вариатором будет дороже уже на 26 процентов. Однако это не самая дорогая версия. Как ни странно, больше всего денег за обслуживание отдадут владельцы «Вест» с отечественными 16-клапанными двигателями, которые способны работать на газу, их обслуживание стоит на 27 процентов дороже.

Lada Vesta становится дороже не только в обслуживании, розничная цена нового поколения модели оказалось ощутимо дороже изначально озвученной стоимости. Так, в начале августа стало известно, что за Vesta NG без скидок по госпрограммам придется отдать более двух миллионов рублей.

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