Самые дешевые и самые дорогие: как обслужить Lada Vesta

Эксперты автомобильного рынка проанализировали стоимость технического обслуживания самого популярного на российском рынке автомобиля — Lada Vesta, и выяснили, какие версии флагмана АвтоВАЗа обслуживать дешевле всего, а за какие придется отдать внушительную сумму в сервисе. Больше всего на стоимость обслуживания влияет силовой агрегат: при грамотном выборе двигателя, владелец может сэкономить около 30 процентов на сервисном обслуживании.

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За основу исследования эксперты взяли максимальные рекомендованные цены на обслуживание модели и посчитали итоговую сумму за шесть поездок в сервис на плановое обслуживание. В итоге оказалось, что дешевле всего содержать версии с моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. «Спортивная» версия со 145-сильным мотором 1,8 литра оказалась дороже в обслуживании всего на три процента.

А вот Vesta с двигателем Renault объемом 1,6 литра и мощностью 113 сил вкупе с вариатором будет дороже уже на 26 процентов. Однако это не самая дорогая версия. Как ни странно, больше всего денег за обслуживание отдадут владельцы «Вест» с отечественными 16-клапанными двигателями, которые способны работать на газу, их обслуживание стоит на 27 процентов дороже.