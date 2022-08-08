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41 минуту назад

Новости автомира: российский электрокар Evolute - рассекречены цена и дата премьеры

Российская Газета

В сентябре на заводе "Моторинвест" в Липецкой области стартует серийное производство электрокаров Evolute. Появились подробности о дате презентации первой модели бренда и её стоимости.

Рассекречены цена и дата премьеры российского электрокара Evolute
Фото: Пресс-служба DongfengПресс-служба Dongfeng

Публичную премьеру решено провести в онлайн-формате, она состоится "в последних числах августа", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Продажи планируют начать уже в сентябре.

Пресс-служба Dongfeng

Что касается стоимости электрокара, то "она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС", сообщили в Министерстве промышленности и торговли. На покупку электрокаров будет действовать скидка по госпрограмме развития электротранспорта, размер которой может доходить почти до 1 млн рублей.

Пресс-служба Dongfeng

Первым электрокаром Evolute станет седан i-Pro, презентация которого недавно состоялась на десятом Евразийском форуме "Такси" Evolute i-Pro - копия китайского автомобиля Dongfeng Aeolus E70 длиной 4680 мм и колёсной базой 2700 мм.

Сопоставимым авто с ДВС является Kia Cerato, которая стоит в России от 2 054 900 до 2 519 900 рублей. Evolute i-Pro оснащён 163-сильным электромотором и батареей ёмкостью 53 кВт·ч, заявленный запас хода - 420 км.

Kia Cerato,Kia,Минпромторг,
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