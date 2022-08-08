Рассекречены цена и дата премьеры российского электрокара Evolute

В сентябре на заводе "Моторинвест" в Липецкой области стартует серийное производство электрокаров Evolute. Появились подробности о дате презентации первой модели бренда и её стоимости.

Фото: Пресс-служба Dongfeng Пресс-служба Dongfeng

Публичную премьеру решено провести в онлайн-формате, она состоится "в последних числах августа", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Продажи планируют начать уже в сентябре.

Пресс-служба Dongfeng

Что касается стоимости электрокара, то "она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС", сообщили в Министерстве промышленности и торговли. На покупку электрокаров будет действовать скидка по госпрограмме развития электротранспорта, размер которой может доходить почти до 1 млн рублей.

Пресс-служба Dongfeng

Первым электрокаром Evolute станет седан i-Pro, презентация которого недавно состоялась на десятом Евразийском форуме "Такси" Evolute i-Pro - копия китайского автомобиля Dongfeng Aeolus E70 длиной 4680 мм и колёсной базой 2700 мм.