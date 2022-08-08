В России запустили оформление ДТП через "Госуслуги"

Оформить ДТП без вызова ГИБДД через «Госуслуги Авто» по европротоколу можно только в том случае, если в аварии не пострадали люди, участниками ДТП было только два транспортных средства, а у обоих водителей есть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».