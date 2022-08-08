В России запустили оформление ДТП через "Госуслуги"

Оформление ДТП по «Европротоколу» без вызова сотрудников ГИБДД стало доступно пользователям приложения «Госуслуги Авто». Соответствующая функция появилась в свежем релизе приложения.
«Добавили оформление Европротокола. Теперь в случае ДТП Европротокол можно оформить онлайн», — говорится в описании обновленной версии приложения «Госуслуги Авто» в AppStore.
Оформить ДТП без вызова ГИБДД через «Госуслуги Авто» по европротоколу можно только в том случае, если в аварии не пострадали люди, участниками ДТП было только два транспортных средства, а у обоих водителей есть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».
Также условиями для оформления ДТП по европротоколу являются отсутствие повреждения имущества третьих лиц и дорожной инфраструктуры.
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