В России придумали ПДД для беспилотных автомобилей

Министерство экономического развития подготовило проект постановления, в котором прописаны правила для тестов беспилотных автомобилей. Только при их соблюдении таким машинам разрешат движение по дорогам. В рамках масштабных тестов их собираются выпустить на улицы в 41 регионе страны — в том числе без водителя за рулем. Проект предполагает обязательную страховку на сумму 10 миллионов рублей, оснащение каждого автономного автомобиля постоянно работающими камерами, а также определяет, кто будет нести ответственность в случае ДТП.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Беспилотники поделят на две группы. В первую войдут машины, в которых будет постоянно присутствовать водитель-испытатель — причем неважно, на водительском или пассажирском месте. Во вторую включили все автомобили, которым не требуется присутствие человека. Ими будет удаленно управлять оператор, выбирающий маршрут и места остановки.

Видео дня

Все автономные автомобили должны быть оснащены камерами, непрерывно записывающими происходящее, а также действия водителя (если он присутствует в салоне). И если к водителям первой группы особых требований не предъявляется, то в операторы возьмут только граждан с водительским стажем не менее трех лет, которых не лишали прав за последние три года. Кроме того, оператор должен отработать 100 часов под надзором специалиста, после чего он сможет управлять сразу несколькими беспилотниками.

В экспериментальном режиме автономные машины смогут транспортировать как грузы и багаж, так и пассажиров. Однако грузы компания-пользователь беспилотников сможет возить только через два месяца тестов, а людей — спустя полгода.

Также оговаривается обязательная страховка. Так, субъект обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу. Сумма — не менее 10 миллионов рублей на каждый бесплилотник.

Все ДТП с такими автомобилями будут оформлять согласно ПДД. К ответственности может быть привлечен водитель, находящийся в салоне, если он не принял необходимых действий для предотвращения аварии. То же касается удаленного оператора: он будет отвечать, если будет доказана его оплошность.

Что касается географии тестов, то они пройдут в 41 регионе, среди которых — Москва, Санкт-Петербург и их области, Адыгея, Башкортостан, Крым, Краснодарский, Приморский и Красноярский края, Новосибирская, Нижегородская, Новгородская области и другие. Сроки испытаний пока не озвучены.