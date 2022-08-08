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1 час назад

Платформа на станции «Катуар» Савеловского направления МЖД открылась после реконструкции

Агентство «Москва»иещё 1

Платформа с навесами и скамейками открылась для пассажиров на станции «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«После реконструкции открылась платформа на станции «Катуар» Савеловского направления, которая расположена на территории Дмитровского городского округа Московской области. В ходе реконструкции станция «Катуар» преобразилась. На месте старой платформы появилась новая, с навесами от осадков и скамейками современного дизайна. Теперь пассажиры смогут с комфортом ожидать прибытия электропоезда», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ЦППК пояснили, что на станции в ходе обновления установлены современное светодиодное освещение, навигация, урны, а также работают системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло с расписанием и стойка экстренной связи.

«Для удобства маломобильных пассажиров станция оборудована пандусом со специальным нескользящим покрытием и электрическим подъемником. В непосредственной близости к платформе на специальной площадке установлен туалетный комплекс», - заключили в компании.

Автоновости,
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